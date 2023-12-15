Глава ОКР: Нейтральные спортсмены становятся заложниками чужих интересов

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.

«Это болезненная для всех нас тема, уверен, вы неоднократно обсуждали между собой потенциальное участие спортсменов в Играх в нейтральном статусе, мнения высказываются полярные. Как глава ОКР озвучиваю четкую позицию — мы прекрасно понимаем наших спортсменов, которые хотят выступать, стремятся представлять Россию, отстаивать честь страны и свою честь. Каждый имеет право сделать свой выбор, но нужно понимать и помнить, что, соглашаясь на нейтрализацию, спортсмены становятся заложниками чужих интересов», — приводит ТАСС слова Станислава Позднякова.

Также Поздняков заявил, что МОК использует грязные приемы борьбы.

«Сами видите, какие действия предпринимаются в отношении нашего спорта со стороны недругов и примкнувших к ним международных организаций. Причина всего этого — геополитические претензии Запада. Отстранять спортсменов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев — все это грязные приемы. А к лозунгам отстранения спортсменов из России и Белоруссии примкнули и те, кто хотел бы избавиться от конкурентов. Игра жесткая, и правил в ней нет. Шесть! Шесть российских спортсменов прошли отбор на Олимпийские игры. Эта цифра уже сама по себе даёт красноречивую оценку усилий МОК. При этом тысячи атлетов были физически отстранены от своей мечты, права реализоваться в профессии, представлять свою родину, спортивную организацию, команду», — добавил глава ОКР.