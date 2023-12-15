ОКР не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей. Серебряным призерам выплатят по 350 тысяч рублей, бронзовым призерам — по 250 тысяч рублей. Участникам Олимпийских игр из России заплатят по 150 тысяч рублей.
Выплаты получат действующие спортсмены, которые приняли участие в последних двух Олимпиадах, прошедших в Токио и Пекине, в качестве компенсации за пропущенные впоследствии турниры.
При этом Олимпийский комитет не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.
«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — сказал Поздняков.
8 декабря в МОК заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. На данный момент для участия в соревнованиях отобрались шестеро россиян и пятеро белорусских спортсменов. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не будут допущены спортсмены и члены персонала, которые когда-либо активно выражали поддержку СВО.