ОКР не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей. Серебряным призерам выплатят по 350 тысяч рублей, бронзовым призерам — по 250 тысяч рублей. Участникам Олимпийских игр из России заплатят по 150 тысяч рублей.

Выплаты получат действующие спортсмены, которые приняли участие в последних двух Олимпиадах, прошедших в Токио и Пекине, в качестве компенсации за пропущенные впоследствии турниры.

При этом Олимпийский комитет не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — сказал Поздняков.