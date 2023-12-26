ОКР начал выплачивать компенсацию атлетам за неучастие в ОИ-2024

Как сообщает гендиректор ОКР Владимир Сенглеев, выплаты в размере от 150 до 500 тысяч рублей уже получили 127 российских спортсменов.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», — заявил Сенглеев.

В сентябре 2023 года глава ОКР Станислав Поздняков анонсировал, что все российские участники Олимпийских игр разных лет, которые на данный момент являются действующими спортсменами, получат выплаты в условиях отсутствия международных соревнований. Обладатели золотых медалей получат 500 тысяч рублей, серебряные медалисты — 350, бронзовые — 250, просто участники — 150. При этом Поздняков пояснил, что атлеты, принявшие условия МОК по нейтральному статусу в условиях отстранения ОКР, не имеют права получить такую компенсацию от национального олимпийского комитета.