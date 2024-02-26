Лавров: МОК погружает мировое спортивное движение в кризис

«Специалисты, которые будут глубоко погружаться в эту реальность, будут разрабатывать перспективные пути вывода международного спортивного движения из кризиса, куда его погружают нынешние руководители спортивных федераций, Международного олимпийского комитета, — эти специалисты будут совершенно точно востребованы», — приводит ТАСС слова Лаврова.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ.