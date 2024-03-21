В Совете Европы выступили против участия россиян в Олимпиаде

«Любую победу этих спортсменов, даже выступающих под нейтральным флагом, можно использовать как инструмент пропаганды для создания нарратива о принятии и нормализации, который преуменьшает серьезность действий России и Беларуси. Почему? Потому что их участие было бы оскорблением украинских спортсменов, многие из которых не могут тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры», — заявил Русопулос.