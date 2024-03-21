В Совете Европы выступили против участия россиян в Олимпиаде

«Любую победу этих спортсменов, даже выступающих под нейтральным флагом, можно использовать как инструмент пропаганды для создания нарратива о принятии и нормализации, который преуменьшает серьезность действий России и Беларуси. Почему? Потому что их участие было бы оскорблением украинских спортсменов, многие из которых не могут тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры», — заявил Русопулос.
Также Русопулос выразил сожаление, что МОК решил не прислушиваться к призыву ПАСЕ и допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, хоть и в нейтральном статусе.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На данный момент на Олимпиаду отобрались 12 российских и 7 белорусских спортсменов. Всего на Играх смогут выступить максимум 55 россиян и 28 белорусов.