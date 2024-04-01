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19:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Журова назвала возможных участников от России на Олимпиаде

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала спортсменов, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Париже.

Источник: РИА "Новости"

«В МОК говорят, что принять участие в Олимпиаде смогут 55 спортсменов из России и 28 из Беларуси. Но мне кажется, что это заявление было сделано, скорее, для того, чтобы создать ажиотаж. Не вижу, как это можно реализовать. Потому что, если отталкиваться от тех критериев, что были озвучены, то участвовать смогут только теннисисты», — приводит слова Журовой Lenta.ru.

Журова отмечает, что одним из условий МОК для участия российских спортсменов — отсутствие финансирования со стороны государства. Такому критерию соответствуют только теннисисты, чьи турниры финансируют спонсоры.

«Кроме того, теннисисты почти не живут в России — это специфика их вида спорта: все соревнования проходят только за рубежом. И спонсируют они, действительно, сами себя. Теоретически, под этот же критерий могли бы подходить гольфисты, но там у нас нет спортсменов. Представители других видов спорта отбираются с любительских соревнований, а там идет финансирование за счет государства», — добавила она.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить только в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

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