Журова назвала возможных участников от России на Олимпиаде

«В МОК говорят, что принять участие в Олимпиаде смогут 55 спортсменов из России и 28 из Беларуси. Но мне кажется, что это заявление было сделано, скорее, для того, чтобы создать ажиотаж. Не вижу, как это можно реализовать. Потому что, если отталкиваться от тех критериев, что были озвучены, то участвовать смогут только теннисисты», — приводит слова Журовой Lenta.ru.

Журова отмечает, что одним из условий МОК для участия российских спортсменов — отсутствие финансирования со стороны государства. Такому критерию соответствуют только теннисисты, чьи турниры финансируют спонсоры.

«Кроме того, теннисисты почти не живут в России — это специфика их вида спорта: все соревнования проходят только за рубежом. И спонсируют они, действительно, сами себя. Теоретически, под этот же критерий могли бы подходить гольфисты, но там у нас нет спортсменов. Представители других видов спорта отбираются с любительских соревнований, а там идет финансирование за счет государства», — добавила она.