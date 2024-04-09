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14:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что ему хочется, чтобы ни один российский спортсмен не принял участие в Олимпийский играх, которые пройдут в Париже.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Назвав тех, кто поедет на соревнования «командой бомжей».

Первые ракетки России Даниил Медведев и Дарья Касаткина говорили о желании выступить на Олимпийских играх в Париже и выразили несогласие с позицией Винер.

Позднее глава ОКР Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые высказались о своей позиции.

«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их характеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду. Я решил для себя, что буду выступать только под флагом России. Мы все должны объединиться и делать общее дело, особенно в условиях СВО. В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом. Но я общаюсь со многими олимпийцами, многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».

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