Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады

«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их характеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду. Я решил для себя, что буду выступать только под флагом России. Мы все должны объединиться и делать общее дело, особенно в условиях СВО. В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом. Но я общаюсь со многими олимпийцами, многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».