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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасова отреагировала на молитву Баха за отмену Игр дружбы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что глава МОК Томас Бах сошел с ума из-за того, что согласился помолиться за отмену Всемирных игр дружбы.

Источник: РИА "Новости"

Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника». Он согласился произнести «молитву» в честь «святых Вована и Лексуса» за предотвращение проведения Всемирных игр дружбы.

«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Глава МОК Томас Бах заявил, что в организации следят за политическими высказываниями российских спортсменов, в том числе с помощью представителей Украины.

Всемирные игры дружбы — это спортивные соревнования под эгидой Международного Движения Дружбы. Штаб-квартира организации находится в Абу-Даби. Игры включают в себя состязания по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Чтобы принять участие в соревнованиях есть единственный критерий — результат спортсмена.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Церемонию открытия и закрытия Всемирных игр дружбы планируется провести на стадионе «Лужники», который вмещает 81 000 зрителей.

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