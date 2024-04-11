Тарасова отреагировала на молитву Баха за отмену Игр дружбы

Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника». Он согласился произнести «молитву» в честь «святых Вована и Лексуса» за предотвращение проведения Всемирных игр дружбы.

«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Глава МОК Томас Бах заявил, что в организации следят за политическими высказываниями российских спортсменов, в том числе с помощью представителей Украины.

Всемирные игры дружбы — это спортивные соревнования под эгидой Международного Движения Дружбы. Штаб-квартира организации находится в Абу-Даби. Игры включают в себя состязания по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Чтобы принять участие в соревнованиях есть единственный критерий — результат спортсмена.