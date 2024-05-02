36 атлетов вошли в команду беженцев МОК на Олимпиаде в Париже

Как сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, 36 спортсменов (23 мужчины и 13 женщин) родом из 11 стран попали в сборную МОК и примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы приветствуем всех вас с распростертыми объятиями. Своим участием в Олимпийских играх вы продемонстрируете пример человеческой стойкости и совершенства. Это даст надежду более чем 100 миллионам эмигрантов по всему миру. В то же время вы заставите миллиарды людей по всему миру осознать масштабы кризиса с беженцами. Поэтому я призываю всех присоединиться к нам и болеть за вас — олимпийскую сборную беженцев МОК», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

У сборной беженцев впервые на Олимпиаде будет своя эмблема. В центре флага изображено сердце.

«Эта эмблема объединяет нас всех. Пусть все мы разные, нам всем пришлось пройти путь, чтобы добраться туда, где мы находимся. Спортсмены не представляют конкретную страну, они представляют олимпийскую сборную беженцев. Наличие нашей собственной эмблемы создает чувство принадлежности и дает нам возможность также выступать за население, насчитывающее более 100 миллионов человек. Не могу дождаться момента, чтобы носить ее с гордостью!», — заявил главы делегации команды беженцев Масома Али Зада.

Команда беженцев выступит в программе 12 видов спорта — бадминтон, бокс, борьба (вольная и греко-римская), брейк-данс, велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, стрельба, тхэквондо и тяжелая атлетика. Ранее команда беженцев участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года (10 спортсменов в 3 видах спорта) и Токио в 2021 году (29 участников в 12 видах спорта). На счету команды беженцев пока нет завоеванных олимпийских медалей.