МИД предупредил россиян, желающих посетить Олимпиаду

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал о рисках, с которыми могут столкнуться россияне, которые окажутся во Франции во время проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции. Это и стабильно высокий уровень террористической угрозы, и неблагоприятная криминогенная обстановка, и зашкаливающая русофобия. Не говоря уже о таких практических неудобствах, как невозможность пользоваться российскими банковскими картами, ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствие прямого авиасообщения», — приводит слова Студенникова РИА Новости.

В марте 2024 года посол России во Франции Алексей Мешков предупредил туристов, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Мешков заявил, что те спортсмены и туристы из России, которые намерены посетить Париж, едут в «жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни».

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.