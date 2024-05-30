Во время эстафеты олимпийского огня задержали 78 человек

Эстафета олимпийского огня стартовала 8 мая в Марселе и проводится одновременно в нескольких регионах страны. Безопасность олимпийской эстафеты ежедневно обеспечивают полторы тысячи полицейских.

«Были предотвращены 115 акций протеста, задержаны 78 человек и перехвачены 30 беспилотников», — сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Эстафета олимпийского огня по территории страны продлится более двух месяцев и завершится 26 июля на церемонии открытия Игр на стадионе «Стад де Франс». За это время олимпийский огонь должен преодолеть расстояние в 12 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что эстафете олимпийского огня пытались помешать не только прямые противники проведения олимпиады, но и пропалестинские активисты, борцы с изменением климата и защитники прав мигрантов.