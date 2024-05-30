Семья де Кубертена поддержала изменение олимпийского девиза
В 2021 году МОК преобразовал девиз, добавив к нему слово «вместе».
В 2021 году МОК преобразовал девиз, добавив к нему слово «вместе».
Как рассказала родственница барона Александра де Навасель, глава Ассоциации семьи Пьера де Кубертена, семья основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена поддержала решение изменить олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее».
«Я думаю, что это потрясающая эволюция идеи, потому что это подразумевалось изначально. Вместе — это дух мира. Мне кажется, что это добавляет ясности и призывает всех осознать истинное предназначение. Это замечательное дополнение», — сказала де Навасель.
Барон Пьер де Кубертен — инициатор организации современных Олимпийских игр. Француз был президентом Международного олимпийского комитета с 1896 по 1925 год.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Беларуси. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.