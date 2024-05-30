Семья де Кубертена поддержала изменение олимпийского девиза

«Я думаю, что это потрясающая эволюция идеи, потому что это подразумевалось изначально. Вместе — это дух мира. Мне кажется, что это добавляет ясности и призывает всех осознать истинное предназначение. Это замечательное дополнение», — сказала де Навасель.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Беларуси. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.