Участникам Игр БРИКС запретили привозить домашних животных
Об этом говорится в правилах проживания в Деревне спортсменов.
Об этом говорится в правилах проживания в Деревне спортсменов.
Как сообщает ТАСС, все участники Игр БРИКС при заселении в Деревню спортсменов ознакомились с подготовленными для них в виде слайдов правилами проживания. На время соревнований спортсмены должны расстаться со своими кошками или собаками.
Спортсменам и тренерам, проживающим в деревне, запрещается употреблять алкоголь и наркотики на ее территории, а также курить, в том числе и кальяны. Спортсмены не могут пользоваться электрокипятильниками, включать на полную мощность музыку как в зданиях, так и вне их.
По итогам пяти дней Игр БРИКС Россия с большим отрывом возглавляет общий медальный зачет. У России 115 золотых, 80 серебряных и 49 бронзовых медалей. На второй строчке спортсмены из Беларуси — у них 19 золотых, 36 серебряных и 40 бронзовых медалей. У сборной Китая 17 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.
В соревнованиях, которые проходят в Казани и завершатся 23 июня, принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более 90 стран мира.