Участникам Игр БРИКС запретили привозить домашних животных

Как сообщает ТАСС, все участники Игр БРИКС при заселении в Деревню спортсменов ознакомились с подготовленными для них в виде слайдов правилами проживания. На время соревнований спортсмены должны расстаться со своими кошками или собаками.

Спортсменам и тренерам, проживающим в деревне, запрещается употреблять алкоголь и наркотики на ее территории, а также курить, в том числе и кальяны. Спортсмены не могут пользоваться электрокипятильниками, включать на полную мощность музыку как в зданиях, так и вне их.

По итогам пяти дней Игр БРИКС Россия с большим отрывом возглавляет общий медальный зачет. У России 115 золотых, 80 серебряных и 49 бронзовых медалей. На второй строчке спортсмены из Беларуси — у них 19 золотых, 36 серебряных и 40 бронзовых медалей. У сборной Китая 17 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.