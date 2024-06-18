МОК установил дедлайн для заявок россиян на Олимпиаду в Париже

Как рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, МОК объявил 20 июня последним днем подачи заявок для участия россиян в Олимпиаде. Также сообщается, что сообщение о дедлайне по заявкам получили представили велоспорта.

«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком. Там мы доложим свою позицию, выслушаем позицию руководства спортивного комитета, и после будет принято окончательное решение. Дедлайн 20 июня, сутки на принятие окончательного решения у нас будут», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Мамиашвили возглавляет ФСБР с 2001 года. В 1988 году в Сеуле он завоевал золотую олимпийскую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 82 кг. Также Мамиашвили был трехкратным чемпионом мира и Европы.

15 июня МОК на своем официальном сайте назвал имена четырнадцати российских спортсменов, которые по состоянию на 15 июня получили нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх‑2024 в Париже. Среди них десять представителей спортивной борьбы: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.