Маргарита Мамун поддержала нейтральных спортсменов на Олимпиаде

«Я поддерживаю их — тех, кто будут выступать сейчас в нейтральном статусе, потому что это намного сложнее, потому что они имеют прессинг со всех сторон, мне кажется. В таких условиях сложнее выступать.



Мне интересно все равно следить за художественной гимнастикой по крайней мере и за разными другими видами спорта, например, за плаванием», — приводит слова Мамун ТАСС.

Маргарита Мамун — одна из самых титулованных российских художниц. Она завоевала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в многоборье. Также 28-летняя спортсменка является семикратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы, четырехкратной победительницей Универсиады в Казани и многократной победительницей Гран-при и этапов Кубка мира. Мамун завершила карьеру в 2017 году.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.

В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. Ранее сообщалось о первых 14 российских атлетах, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Среди них три представителя велоспорта, прыгунья на батуте и 10 борцов.