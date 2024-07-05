В мэрии Парижа заявили об улучшении качества воды в Сене

«Это положительное развитие событий является следствием возвращения солнечного света и тепла, а также результатом работ, проведенных в рамках стратегии по улучшению качества воды в Сене», — говорится в заявлении мэрии Парижа.

Во время Олимпиады в Сене планируют провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

В середине июня префект парижского региона Марк Гийом заявил, что результаты измерений загрязнения уровня воды в Сене остаются неутешительными.

В начале апреля экологи из НКО Surfrider Europe сообщили, что состояние реки Сены непригодно для проведения соревнований по водным видам спорта на Олимпиаде.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к предстоящим Олимпийским играм вода в Сене будет чистой.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.

В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. Ранее сообщалось о первых 14 российских атлетах, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Среди них три представителя велоспорта, прыгунья на батуте и 10 борцов.