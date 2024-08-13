Мария Захарова: хуже открытия Олимпиады могло быть только ее закрытие

«Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила. Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени.



Читаю статьи и отзывы — осознание увиденного пришло к очень многим. Цитаты из Библии, ссылки на исторические воплощения темы, аналогии и параллели. Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент “вы все врете”.



Робкие попытки оценить “церемонию” с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших. Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя — теперь дело за индивидуальным выбором каждого», — написала Захарова.