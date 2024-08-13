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Мария Захарова: хуже открытия Олимпиады могло быть только ее закрытие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале раскритиковала церемонию закрытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

«Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила. Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени.

Читаю статьи и отзывы — осознание увиденного пришло к очень многим. Цитаты из Библии, ссылки на исторические воплощения темы, аналогии и параллели. Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент “вы все врете”.

Робкие попытки оценить “церемонию” с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших. Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя — теперь дело за индивидуальным выбором каждого», — написала Захарова.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 прошла 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Центральным элементом шоу-части церемонии стал Золотой Путешественник, который спустился с небес, чтобы отправиться в путешествие во времени по истории Олимпиад. Персонаж вдохновлен отсылками к истории Франции, включая дух Бастилии. Некоторые зрители усмотрели в этом персонаже символику сатанизма и оккультизма.

Следующие летние Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе.