Стали известны кандидаты на пост президента МОК

Как сообщает пресс-служба организации, на пост президента МОК выдвинуты семь кандидатов.
В список вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, вице-прездент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.
Ранее сообщалось, что 67-летнего Коу могут не допустить до выборов президента МОК из-за возраста. По правилам организации, член МОК, достигший возраста в 70 лет, теряет членство в организации.
10 августа немец Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.
Действующий глава Международного олимпийского комитета немец Томас Бах в следующем году оставит свой пост в связи с истечением срока полномочий. Выборы нового президента МОК пройдут в Греции, в должность избранный глава олимпийского комитета вступит в июне 2025 года.