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Спортивные лиги смогут самостоятельно увольнять тренеров

Госдума одобрила проект о праве спортивных лиг увольнять тренеров и спортсменов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве профессиональных спортивных лиг самостоятельно заключать и расторгать трудовые договоры со спортсменами и тренерами, отстранять от участия в соревнованиях и направлять в сборные команды РФ. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.

«Изменения, предлагаемые законопроектом, позволят вышеуказанным профессиональным спортивным лигам реализовывать новые самостоятельные полномочия применительно к особенностям регулирования труда спортсменов и тренеров, включая особенности заключения и расторжения трудовых договоров со спортсменами и тренерами, отстранение спортсменов от участия в спортивных соревнованиях, направление спортсменов и тренеров в спортивные сборные команды Российской Федерации», — написано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому профессиональные спортивные лиги получат право независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать и утверждать положения своих соревнований.