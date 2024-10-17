Спортивные лиги смогут самостоятельно увольнять тренеров

«Изменения, предлагаемые законопроектом, позволят вышеуказанным профессиональным спортивным лигам реализовывать новые самостоятельные полномочия применительно к особенностям регулирования труда спортсменов и тренеров, включая особенности заключения и расторжения трудовых договоров со спортсменами и тренерами, отстранение спортсменов от участия в спортивных соревнованиях, направление спортсменов и тренеров в спортивные сборные команды Российской Федерации», — написано в пояснительной записке к законопроекту.