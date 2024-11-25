Россия предложила Северной Корее проводить совместные спортивные Игры

Во время визита в КНДР Дегтярев провел переговоры с местным министром спорта Ким Иль Гуком.
«Мы придаем большое значение развитию спортивного сотрудничества и конструктивного диалога с КНДР. Подтверждением беспрецедентно высокого уровня отношений между нашими странами является подписание Главами наших государств Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — рассказал Дегтярев в своём телеграм-канале.
Он также добавил, что уже в декабре у северокорейских и российских хоккеисток пройдут совместные сборы. В дальнейшем планируется организовать подобные выезды для спортсменов двух стран в 13 видах спорта.
Напомним, 19 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал с руководством Северной Кореи договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.