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Россия предложила Северной Корее проводить совместные спортивные Игры

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил об активном сотрудничестве страны с Северной Кореей (КНДР).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Во время визита в КНДР Дегтярев провел переговоры с местным министром спорта Ким Иль Гуком.

«Мы придаем большое значение развитию спортивного сотрудничества и конструктивного диалога с КНДР. Подтверждением беспрецедентно высокого уровня отношений между нашими странами является подписание Главами наших государств Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — рассказал Дегтярев в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что уже в декабре у северокорейских и российских хоккеисток пройдут совместные сборы. В дальнейшем планируется организовать подобные выезды для спортсменов двух стран в 13 видах спорта.

Напомним, 19 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал с руководством Северной Кореи договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.