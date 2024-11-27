Стало известно, почему США заморозили ежегодный взнос в WADA

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA предоставить все документы по делу китайских пловцов. В ответ на это профильный комитет WADA начал проверку USADA на соответствие кодексу. Если WADA лишит USADA статуса соответствия, то США могут столкнуться с угрозой отмены проведения летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.