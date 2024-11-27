Стало известно, почему США заморозили ежегодный взнос в WADA

По информации источника, правительство США не собирается платить WADA до тех пор, пока не будет проведен внешний аудит агентства на фоне дела о допинг-тестах китайских пловцов.
В апреле этого года стало известно, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде-2020 в Токио, дали положительный результат на триметазидин. Несмотря на это, WADA допустило спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже, сославшись на вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA предоставить все документы по делу китайских пловцов. В ответ на это профильный комитет WADA начал проверку USADA на соответствие кодексу. Если WADA лишит USADA статуса соответствия, то США могут столкнуться с угрозой отмены проведения летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.
На этой неделе WADA подало иски о клевете к USADA сразу в несколько судов, расположенных в Швейцарии. Отмечается, что конфликт WADA и USADA может быть урегулирован на следующей неделе на совете учредителей WADA, который пройдет 5 декабря в Саудовской Аравии.