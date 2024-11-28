Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Дегтярев: я знаю, как вернуть Россию в олимпийскую семью

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР), которую в октябре покинул Станислав Поздняков. Выборы нового президента ОКР пройдут 13 декабря.

«Меня выдвигают уважаемые члены МОК: Шамиль Анвярович Тарпищев, Виталий Георгиевич Смирнов. И не один десяток федераций выдвинули. Я благодарен за доверие им, но прежде всего благодарен за доверие и разрешение баллотироваться нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что по закону и по Олимпийской хартии я могу участвовать в выборах в общественные организации, но с разрешения, как госчиновник. Президент такое разрешение дал, и 13 декабря мы будем представлять программу развития ОКР и возвращения в олимпийскую семью. Я знаю, как это сделать, и приложу все усилия для этого», — сказал Дегтярев.

Ранее кандидатуру Дегтярева на пост должность президента ОКР поддержали Российский футбольный союз, Федерация фигурного катания, Федерация фехтования России, Федерация тяжелой атлетики России, Всероссийская федерация легкой атлетики и другие спортивные федерации.