Михаил Дегтярев: я знаю, как вернуть Россию в олимпийскую семью

«Меня выдвигают уважаемые члены МОК: Шамиль Анвярович Тарпищев, Виталий Георгиевич Смирнов. И не один десяток федераций выдвинули. Я благодарен за доверие им, но прежде всего благодарен за доверие и разрешение баллотироваться нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что по закону и по Олимпийской хартии я могу участвовать в выборах в общественные организации, но с разрешения, как госчиновник. Президент такое разрешение дал, и 13 декабря мы будем представлять программу развития ОКР и возвращения в олимпийскую семью. Я знаю, как это сделать, и приложу все усилия для этого», — сказал Дегтярев.