Россия оплатила взнос WADA в размере более миллиона евро

Россия отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро.
«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», — приводит ТАСС слова Дегтярева.
«По поводу выплат за 2024 год, размер платежей для европейских государств в бюджет WADA рассчитывается исходя из размера их выплат в бюджет Совета Европы. Россия покинула эту организацию, и новая формула пока в процессе обсуждения. Россия была и остается сторонником бескомпромиссной борьбы с запрещенными в спорте препаратами. В этом вопросе мы союзники WADA и любых других организаций, противостоящих этому злу», — добавил министр спорта.
9 января стало известно о том, что власти США отказались оплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству и теперь могут попасть под санкции.