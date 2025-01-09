Россия оплатила взнос WADA в размере более миллиона евро

«По поводу выплат за 2024 год, размер платежей для европейских государств в бюджет WADA рассчитывается исходя из размера их выплат в бюджет Совета Европы. Россия покинула эту организацию, и новая формула пока в процессе обсуждения. Россия была и остается сторонником бескомпромиссной борьбы с запрещенными в спорте препаратами. В этом вопросе мы союзники WADA и любых других организаций, противостоящих этому злу», — добавил министр спорта.