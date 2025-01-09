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Россия оплатила взнос WADA в размере более миллиона евро

Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Россия отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро.

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

«По поводу выплат за 2024 год, размер платежей для европейских государств в бюджет WADA рассчитывается исходя из размера их выплат в бюджет Совета Европы. Россия покинула эту организацию, и новая формула пока в процессе обсуждения. Россия была и остается сторонником бескомпромиссной борьбы с запрещенными в спорте препаратами. В этом вопросе мы союзники WADA и любых других организаций, противостоящих этому злу», — добавил министр спорта.

9 января стало известно о том, что власти США отказались оплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству и теперь могут попасть под санкции.