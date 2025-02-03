Покушение, гендерная неразбериха, украденные медали: главные скандалы Олимпиад, о которых невозможно забыть

С самого начала все пошло не по плану: Зинедин Зидан, несший олимпийский факел в руках, при передаче огня застрял в метро. Однако «добила» большинство зрителей сцена «Тайной вечери».

Организаторы посадили во главе стола полную женщину с «венком» на голове, на столе в это время находился синий полуголый бог вина и вдохновения Дионис, а среди гостей был бородатый мужчина в женской одежде, афроамериканка и остальные люди, которые, по всей видимости, не прошли кастинг в сериал от «Нетфликса». Даже визуально такой набор персонажей выглядит нелепо.