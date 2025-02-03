Покушение, гендерная неразбериха, украденные медали: главные скандалы Олимпиад, о которых невозможно забыть

Звучит странно, но так и есть: современные соревнования постоянно ознаменованы хотя бы одним (чаще всего далеко не одним) конфликтом. Не поделили медали, не смогли разобраться в гендерной принадлежности спортсменов, нашли за углом от олимпийской деревни вагон с допингом — стандартные причины, из-за которых СМИ потом неделями выпускают пачки новостей с подробностями случившегося.
Прежде чем вспомнить главные скандалы Олимпийских игр, мы решили уточнить у чата GPT, знает ли история хотя бы одни Игры, на которых все было спокойно. Оказалось, что такие и правда были, но только два раза (напомним, что современная Олимпиада проводится с 1896 года). Игры 1952-го и 1992-го были «чистыми», если не брать в расчет мелкие неурядицы.
Однако отодвинем в сторону адекватность и обратимся к событиям, которые явно добавили перчинки в главный праздник спорта.
Открытие Олимпиады-2024. Что с ним не так?
Зрители и спортсмены запомнят Олимпиаду в Париже еще надолго благодаря огромному количеству скандалов. Еда с червяками, грязная Сена, волейболист-педофил, ущемление России, картонные кровати… Этот список конфликтов на Играх-2024 можно дополнять еще долго, но мы остановимся на том, что стало первым камнем преткновения между адекватностью и Олимпиадой в Париже — грандиозное открытие этого чудесного мероприятия.
С самого начала все пошло не по плану: Зинедин Зидан, несший олимпийский факел в руках, при передаче огня застрял в метро. Однако «добила» большинство зрителей сцена «Тайной вечери».
Организаторы посадили во главе стола полную женщину с «венком» на голове, на столе в это время находился синий полуголый бог вина и вдохновения Дионис, а среди гостей был бородатый мужчина в женской одежде, афроамериканка и остальные люди, которые, по всей видимости, не прошли кастинг в сериал от «Нетфликса». Даже визуально такой набор персонажей выглядит нелепо.
Илон Маск, премьер-министр Польши, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков и множество других известных личностей увидели в этом нескрытую пародию на религиозные писания, которая вовсе не вписывается в концепцию Олимпиады.
Были и другие не менее странные моменты, например, поющая отрубленная голова Марии-Антуанетты, казненной во время Второй французской революции. Да, это была отсылка на историю Франции, однако исполнение было весьма спорным и даже пугающим.
Мужчина или женщина? Гендерный вопрос на Олимпиаде-1936
Однажды специальная комиссия МОК выучит отличительные черты двух гендеров, но это будет уже совсем другая история. Пока что из раза в раз мы сталкиваемся со скандалом, связанным с гендерной принадлежностью.
Один из таких мы помним еще с последней Олимпиады-2024, но и в 1936 году в Берлине был случай с представительницей Германии Дорой Ратьен, которая выступила в прыжках в высоту среди женщин и заняла четвертое место. На этом история могла бы закончиться, но в 1938 году на чемпионате Европы Дора установила мировой рекорд и тут выяснилось, что Дора — не Дора, а Генрих.
После этого спортсмена пожизненно дисквалифицировали и забрали все титулы, полученные ранее, но история более трагичная, чем может показаться на первый взгляд.
Ратьен воспитывался как девочка, но в юношестве понял, что он все же мужчина — повышенная волосатость и первые половые признаки сообщили ему об этом. Вопросов родителям парень не задал, а когда настало время отправлять спортсменов на Олимпиаду-1936, то комиссия знала о половой принадлежности Доры с самого начала, но не хотела дать возможность спортсменке-еврейке занять призовое место поэтому на пол Ратьен закрыли глаза ради политических игр. К слову, план не сработал, ведь прыгун стал четвертым.
Три секунды, изменившие мир. Сборная СССР по баскетболу на Играх-1972
Олимпиада в Мюнхене в 1972 году — страшное событие. Все помнят ее по теракту в резиденции делегации Израиля, однако это все же трагедия, а не скандал. К главным конфликтам этих Игр можно смело отнести финал по баскетболу между сборными США и СССР.
За три секунды до конца матча американские баскетболисты вышли вперед со счетом 50:49. Далее один из игроков Модестас Паулаускас ввел мяч в игру из-за лицевой линии, но прозвучала финальная сирена. Советские баскетболисты сообщили судьям о нарушении: счетчик времени должен был начать отсчитывать во время приема мяча, а не во время передачи. Судьи согласились и дали возможность переиграть момент — тогда-то Александр Белов из сборной СССР бросил мяч в кольцо и попал.
Это был первый проигрыш сборной США в баскетболе за всю историю Олимпийских игр. Американцы по сей день считают, что золотые медали были нагло украдены у них сборной СССР.
Покушение на Нэнси Керриган. Самый громкий скандал в олимпийском фигурном катании
История скандала начинается еще до самих Олимпийских игр — 1994 года в Лиллехаммере. 6 января на фигуристку Нэнси Керриган совершили покушение.
Джефф Гиллоули и Шоун Экардт подговорили Шейна Стэнта сломать правую ногу Нэнси. Стэнт ударил ее дубинкой в область бедра и нанес повреждение, однако ногу не сломал. Позже стало известно, что Гиллоули и Экардт, подговаривавшие исполнителя — это бывший муж и телохранитель Тони Хардинг, другой фигуристки, выступавшей в одной дисциплине с Нэнси.
Керриган после случившегося и правда выбыла на некоторое время, отказавшись от первенства США, но успела восстановиться к Олимпиаде. Тоня и Нэнси вместе поехали на соревнования, где оказалось, что они друг другу вовсе не соперницы. Керриган забрала серебро Игр-1994, а Хардинг была только восьмой. Даже отсутствие Нэнси не позволило бы фигуристке стать призером. Более того, о Тоне отзывались, как о весьма посредственной спортсменке без выдающихся способностей.
Как выяснилось позже, Хардинг знала о покушении, но получила только три года условно, штраф и 500 часов исправительных работ. Бывший муж Тони тоже не хотел рассматривать небо в сеточку, поэтому активно сотрудничал со следствием. Никто так и не помнит, как каталась Тоня, но все до единого знают, что за скандал с ней связан.