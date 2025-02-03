Мартен Фуркад отказался возглавить оргкомитет ОИ-2030

Как сообщает L'Equipe, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, который считался главным претендентом на пост главы оргкомитета Игр-2030 во Французских Альпах, передумал бороться за этот пост.
Кандидатуру Фуркада поддерживали Макрон и МОК, но у того возникли разногласия «по фундаментальным вопросам» с руководством принимающих Игры регионов. Главу оргкомитета должны выбрать 18 февраля.
«Я присоединился к проекту “Альпы 2030”, будучи убежденным, что Франция — страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами. Однако существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка: нам не удалось прийти к согласию по этим основополагающим вопросам. Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны соответствовать времени, в полной мере учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны.
Это видение не разделяют все заинтересованные стороны в этом вопросе, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями. В этих условиях я принял трудное решение выйти из дискуссий вокруг президентства", — приводит слова Фуркада L'Equipe.
Среди других кандидатов на пост — олимпийский чемпион по биатлону Венсан Же и бывшая фристайлистка Мари Мартино.
XXVI Зимние Олимпийские игры планируется провести с 8 февраля по 24 февраля 2030 года во Французских Альпах. Церемония закрытия должна пройти в Ницце.