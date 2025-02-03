Мартен Фуркад отказался возглавить оргкомитет ОИ-2030

«Я присоединился к проекту “Альпы 2030”, будучи убежденным, что Франция — страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами. Однако существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка: нам не удалось прийти к согласию по этим основополагающим вопросам. Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны соответствовать времени, в полной мере учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны.