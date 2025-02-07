Выпили допинг-коктейль, украли флаг и доехали до финиша на машине: главные скандалы Олимпиад, о которых невозможно забыть

Международное антидопинговое агентство WADA провело свое расследование, в котором обнаружило множество других нарушений, приведших к отставке Родченкова. Уже из-за границы Григорий дал интервью, в котором рассказал, что он придумал коктейль, где смешивал запрещенные препараты и алкоголь. Спортсмены-мужчины пили напиток с виски, а женщины с мартини. В результате всех разбирательств, у россиян забрали 11 наград (четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую), с того момента сборная России и по сей день выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом.