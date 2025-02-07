Выпили допинг-коктейль, украли флаг и доехали до финиша на машине: главные скандалы Олимпиад, о которых невозможно забыть

Главные герои этой части — Россия и США. Эти страны нашли способ, как наделать шумихи и в очередной раз доказали, что фраза «спорт вне политики» — миф.
Мартини, виски и допинг-скандал на Олимпиаде-2014 в Сочи
Допинговым скандалом на Олимпиаде сейчас никого не удивишь, но самый крупный из них произошел именно во время Игр-2014. Напомним, что российские спортсмены стали тогда первыми в общем медальном зачете и забрали с собой 13 золотых медалей, 11 серебряных и девять бронзовых. Однако потом в этой олимпийской бочке меда побывала не одна ложка дегтя.
Ключевой фигурой инцидента стал директор Московского антидопингового центра Григорий Родченков, которого обвинили в сокрытии тысяч положительных допинг-проб российских спортсменов.
Международное антидопинговое агентство WADA провело свое расследование, в котором обнаружило множество других нарушений, приведших к отставке Родченкова. Уже из-за границы Григорий дал интервью, в котором рассказал, что он придумал коктейль, где смешивал запрещенные препараты и алкоголь. Спортсмены-мужчины пили напиток с виски, а женщины с мартини. В результате всех разбирательств, у россиян забрали 11 наград (четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую), с того момента сборная России и по сей день выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Бойкотирование Олимпиады в Москве — 1980
Олимпиада-1980 выпала на разгар холодной войны между США и СССР. Официальная причина бойкота — ввод советских войск в Афганистан, однако, если бы этой причины не было, то вероятно, была бы другая.
На Игры в Москве не приехали представители 64 стран, многие атлеты выступали под олимпийским флагом. Разумеется сборную США на этой Олимпиаде никто не видел, а на церемонии закрытия даже флаг этой страны не был поднят — только флаг Лос-Анджелеса, в котором должна была пройти следующая летняя Олимпиада-1984.
К слову, СССР, в свою очередь, проигнорировал Игры в Лос-Анджелесе, а всего история Олимпийских игр насчитывает пять случаев бойкота.
Непризнанный чемпион Олимпиады-1912
Это история о том, как власти США попросили лишить своего же спортсмена всех наград.
Джим Торп выиграл две золотые медали, в пятиборье и десятиборье, став одним из героев этих Игр. А вот на родине этот момент не оценили и после возвращения Джима, США сами потребовали забрать награды у своего атлета.
Официальная причина — факт того что Джим был профессиональным бейсболистом, а тогда Олимпийские игры были предназначены для любителей. Однако есть еще и неофициальная причина — Торп был американцем индейского происхождения, поэтому власти США считали, что называть его победителем и тем более чествовать после Олимпиады — это непозволительно.
Доехал до золота на машине — Олимпиада-1904
На первых современных Олимпиадах, к которым как раз относились Игр-1904 года больше всего внимания уделялось марафонцам. Эта дисциплина считалась самой престижной, а выступающие там спортсмены — героями, ведь преодолеть огромную дистанцию для спортсмена-любителя было настоящим подвигом.
Первым финишную линию пересек американец Фред Лорц, намного обогнавший своих соперников. Он вызвал восторг у всех болельщиков, правда потом оказалось, что у Лорца начало сводить ноги еще в начале дистанции, тогда на помощь ему пришел болельщик на автомобиле. Тот докинул его практически до финиша. Фред пробежал своим ходом только 8 км.
Конечно, медаль у него забрали и в угол за такие шалости тоже поставили. Награду отдали соотечественнику Лорца Томасу Хиксу. Тот, правда, тоже не справился с дистанцией без какой-то волшебной инъекции, которую ему незадолго до финиша вколол врач. Состав препарата — тайна, покрытая мраком, но тогда никакого допинг-контроля еще не было, поэтому будем считать, что все было честно.
Выпросили медали на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити
Российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе приехали на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити крайне вдохновленными. Все потому что последний раз СССР проигрывал в парном катании аж в 1965 году.
Бережная и Сихарулидзе откатались блестяще и уверенно заняли первое место, второй стала пара из Канады — Джеми Сале и Давид Пеллетье. Они упали во время произвольной программы, но судьи не отняли у них баллы за это. Канадцы, которые, по всей видимости, уже освободили на полочке место под золотую медаль, устроили скандал.
Они были не согласны с серебром и собрали пресс-конференцию с требованием пересмотреть решение. Комиссия МОК приняла решение выдать вторую пару золотых медалей Сале и Пеллетье, объяснив это тем, что пара проиграла несправедливо.
Забрать у россиян медали никто не осмелился, но обескуражить всех у МОК в очередной раз получилось.
Украл флаг на Олимпиаде и рассказал об этом только через 80 лет
Олимпийский флаг был создан не с самого начала проведения Игр в 1896 году. Его придумали и начали использовать только с 1920 года.
После открытия Олимпиады-1920 флаг подняли, но через два дня он исчез с места в неизвестном направлении. Сейчас вора бы быстро вычислили по камерам, но тогда подобных технологий не существовало.
Пришлось срочно искать новое полотно и делать вид, что все так и было задумано. План сработал и никто не задавал лишних вопросов, а вот куда делась тряпочка с пятью разноцветными кольцами стало известно только через 80 лет.
Просто она приглянулась бронзовому призеру по прыжкам в воду американцу Холу Хейгу Присту. Он признался в содеянном только в 1997 году, а спустя еще три года, в 103-летнем возрасте, он передал флаг Хуану-Антонио Самаранчу, действовавшему на тот момент президенту МОК, со словами «Мне он больше ни к чему».