Александр Тихонов: Я называю норвежцев отмороженными

Ранее сообщалось, что Норвегия и несколько других стран планируют отправить письмо в ISU с протестом против допуска россиян к отборочным соревнованиям на Олимпиаду. Недавно ISU объявил, что россияне и белорусы смогут участвовать в квалификации по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без флага и гимна, но не смогут соревноваться в командных дисциплинах на Олимпиаде-2026.
«Норвежцев я называю отмороженными. Этот народ не заслуживает участия в таких делах! Бывший президент Международной федерации биатлона Бессеберг оказался мошенником и пьяницей, что позорит всю Норвегию. И таких астматиков, как у них, нет больше нигде в мире. Поэтому не стоит обращать внимание на эти заявления. Норвежцы всегда будут против», — сказал Тихонов в интервью РИА Новости.
XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
С 1968-го по 1980 год Александр Тихонов выиграл четыре олимпийских золота в эстафете, а также серебро Олимпийских игр 1968 года в индивидуальной гонке. Тихонов — одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 г. В 1996—2008 годах он занимал пост президента Союза биатлонистов России (СБР).