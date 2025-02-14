Александр Тихонов: Я называю норвежцев отмороженными

Ранее сообщалось, что Норвегия и несколько других стран планируют отправить письмо в ISU с протестом против допуска россиян к отборочным соревнованиям на Олимпиаду. Недавно ISU объявил, что россияне и белорусы смогут участвовать в квалификации по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без флага и гимна, но не смогут соревноваться в командных дисциплинах на Олимпиаде-2026.