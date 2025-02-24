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Дегтярев: Россия выступит на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, какие перемены ждут российский спорт в ближайшие годы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«На кону участие наших спортсменов в зимних Олимпийских играх. Там у нас послабления уже у конькобежцев, фигуристов. Ведем работу и с лыжниками, и с федерацией биатлона. Не буду говорить, с кем мы общаемся. Это большие начальники. Мировой спорт без нас теряет зрелищность. Идет курс на послабление ограничений для “зимников”, и на полных порах готовимся к Олимпийским играм 2028 года. Думаю, там все будет у нас хорошо, там будем в полном составе и с флагом, и с гимном», — заявил Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«В полном составе на зимней Олимпиаде-2026 будет сложно, практически невозможно из-за потерянного времени. Но максимально возможное количество атлетов туда поедут, мы делаем для этого все возможное», — добавил глава Минспорта и ОКР.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе 14—30 июля. Калифорнийский мегаполис станет столицей Олимпиады в третий раз. Ранее Лос-Анджелес принимал игры 1932-го и 1984 годов.

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.