Дегтярев: Россия выступит на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном

«На кону участие наших спортсменов в зимних Олимпийских играх. Там у нас послабления уже у конькобежцев, фигуристов. Ведем работу и с лыжниками, и с федерацией биатлона. Не буду говорить, с кем мы общаемся. Это большие начальники. Мировой спорт без нас теряет зрелищность. Идет курс на послабление ограничений для “зимников”, и на полных порах готовимся к Олимпийским играм 2028 года. Думаю, там все будет у нас хорошо, там будем в полном составе и с флагом, и с гимном», — заявил Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Матч ТВ».
«В полном составе на зимней Олимпиаде-2026 будет сложно, практически невозможно из-за потерянного времени. Но максимально возможное количество атлетов туда поедут, мы делаем для этого все возможное», — добавил глава Минспорта и ОКР.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе
В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.