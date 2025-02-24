Дегтярев: Россия выступит на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном

«На кону участие наших спортсменов в зимних Олимпийских играх. Там у нас послабления уже у конькобежцев, фигуристов. Ведем работу и с лыжниками, и с федерацией биатлона. Не буду говорить, с кем мы общаемся. Это большие начальники. Мировой спорт без нас теряет зрелищность. Идет курс на послабление ограничений для “зимников”, и на полных порах готовимся к Олимпийским играм 2028 года. Думаю, там все будет у нас хорошо, там будем в полном составе и с флагом, и с гимном», — заявил Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Матч ТВ».