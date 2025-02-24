ОКР отсудил у МОК более 5 миллионов долларов за 2022 год

«Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год. Почти пять миллионов долларов. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов», — цитирует Дегтярева «Матч ТВ».