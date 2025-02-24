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ОКР отсудил у МОК более 5 миллионов долларов за 2022 год

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ОКР отсудил у МОК пять миллионов швейцарских франков (5,5 млн долларов).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: EPA

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал сумму, которую ОКР отсудил у Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год. Почти пять миллионов долларов. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов», — цитирует Дегтярева «Матч ТВ».

По данным «Матч ТВ», ОКР подавал иск из‑за невыплаченной МОК доли по маркетинговой программе. Ранее ОКР неоднократно оспаривал в швейцарских судах решения МОК, в том числе и рекомендации в отношении российского спорта. По словам Дегтярева, если Россию отстранят от Олимпийских игр-2026, то ОКР будет судиться.

«В полном составе попасть на Олимпиаду будет сложно и практически невозможно из-за отборов, но максимально много наших атлетов туда поедет. Мы все для этого сделаем и делаем», — добавил министр.

Михаил Дегтярев в мае 2024 года был назначен на пост главы Минспорта, а в декабре того же года был избран президентом ОКР.