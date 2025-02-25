Кандидат в главы МОК Коу не исключил возвращения России

Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м (1980, 1984 годы) и двукратный серебряный призер на 800-метровке. В 2015 году он возглавил международную федерацию легкой атлетики. В ноябре того же года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена из-за допинг-скандала, ее восстановили только в марте 2023-го. Однако российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Несмотря на рекомендации МОК, они пропустили Олимпиаду в Париже. Коу тогда заявлял, что позиция организации не изменилась и россияне не получат допуска на Игры.