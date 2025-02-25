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Кандидат в главы МОК Коу не исключил возвращения России

Себастьян Коу, которого экс-глава ОКР Поздняков называл «самым известным русофобом в спорте», заявил, что «лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Себастьян Коу не исключил, что после его возможного избрания и урегулирования конфликта на Украине российские спортсмены вернутся на мировую арену. Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану.

«Не мне разрабатывать мирные договоры. В таком случае вам придется очень внимательно к этому присмотреться. Очевидно, что мир — это неопределенное и сложное место… Все войны заканчиваются картой стола и людьми. Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований», — приводит слова Коу Inside the Games.

Выборы нового главы МОК запланированы на 20 марта. Помимо британца, на пост претендуют еще шесть кандидатов — японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS), глава НОК Иордании принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри.

Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м (1980, 1984 годы) и двукратный серебряный призер на 800-метровке. В 2015 году он возглавил международную федерацию легкой атлетики. В ноябре того же года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена из-за допинг-скандала, ее восстановили только в марте 2023-го. Однако российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Несмотря на рекомендации МОК, они пропустили Олимпиаду в Париже. Коу тогда заявлял, что позиция организации не изменилась и россияне не получат допуска на Игры.