Тарасова: В МОК специфических людей набирают — надежды нет

— У меня нет мнения по этому поводу, потому что считаю, что мы уже обязаны выступать. Нас и так уже дисквалифицировали — три года не выступаем. По какой такой причине? По какой причине не выступаем ни мы, ни наши дети 12-летние? Они в чем виноваты? Когда мне будет хоть что-то понятно из того, что они делают, тогда я задумаюсь, кто эти люди, — приводит слова Татьяны Тарасовой Sport24.