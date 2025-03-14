Тарасова: В МОК специфических людей набирают — надежды нет

— Насколько важны выборы нового главы МОК для нашего спорта?
— А какая нам разница? Все это если бы да кабы: если бы пришел другой и был бы лучше предыдущего. Но что-то я вижу, что туда специфических людей понабирают, которые не лучше и не хуже предыдущих — абсолютно такие же. Поэтому у меня нет надежды, да и вообще о таком не думаю.
Думаю о том, когда эти люди, не знающие и не понимающие спорт, допустят нас до соревнований. Старые, новые или новоизбранные — когда они допустят лучшую команду в мире до соревнований? Не знаю, кто на это может повлиять — есть люди, которые за это отвечают, а на них повлиять могут вплоть до руководителей нашей страны.
— Как думаете: как скоро наше возвращение может произойти?
— У меня нет мнения по этому поводу, потому что считаю, что мы уже обязаны выступать. Нас и так уже дисквалифицировали — три года не выступаем. По какой такой причине? По какой причине не выступаем ни мы, ни наши дети 12-летние? Они в чем виноваты? Когда мне будет хоть что-то понятно из того, что они делают, тогда я задумаюсь, кто эти люди, — приводит слова Татьяны Тарасовой Sport24.
Выборы преемника Томаса Баха пройдут 20 марта в Афинах. На пост претендуют семь человек: глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, вице-прездент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.
Татьяне Тарасовой 78 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).