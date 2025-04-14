Дегтярев: 99% сборная России будет на ОИ-2028 с флагом и гимном

«Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 2028 году летом», — сказал Дегтярев.
Российские спортсмены начали выступать на Олимпийских играх без национального флага и гимна с Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Это было следствием решения МОК, который отстранил Олимпийский комитет России из-за допингового скандала, связанного с государственной поддержкой допинга в российском спорте.
На Летней Олимпиаде 2024 года в Париже из-за ситуации на Украине в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов.
Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.