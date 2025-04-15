Минспорта вернуло христианские кресты на логотип ведомства

«Это, конечно, безобразие, что на разных символах, изображениях церквей и монастырей кресты куда-то деваются. Я начал изучать нашу символику — министерства спорта. И вам хочу сказать, что и на одном из логотипов Минспорта вместо крестов — ромбики.



Когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел, не могу сказать. Сейчас приводим в соответствие, у нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», — сказал Дегтярев в эфире программы «Соловьев Live».