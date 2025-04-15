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Минспорта вернуло христианские кресты на логотип ведомства

На эмблеме Министерства спорта вновь появились христианские кресты над изображением двуглавого орла.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее говорил, что его не устраивает то, как выглядит логотипы с гербом, на которых вместо крестов ромбы.

«Это, конечно, безобразие, что на разных символах, изображениях церквей и монастырей кресты куда-то деваются. Я начал изучать нашу символику — министерства спорта. И вам хочу сказать, что и на одном из логотипов Минспорта вместо крестов — ромбики.

Когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел, не могу сказать. Сейчас приводим в соответствие, у нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», — сказал Дегтярев в эфире программы «Соловьев Live».

Источник: РИА "Новости"

Дегтярев занимает должность главы ведомства с мая 2024 года. В декабре он был избран президентом Олимпийского комитета России. Ранее, с 2020 года, главой минспорта был Олег Матыцин.