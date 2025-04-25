Все лауреаты премии Laureus в номинации «Спортсменка года»: первая часть

В 2003 году американская теннисистка Серена Уильямс стала лауреатом премии в первый раз. Годом ранее она выиграла «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. Позднее она еще дважды стала обладательницей награды (в 2010 и 2016 годах). Всего на счету легендарной спортсменки 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.