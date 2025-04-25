Все лауреаты премии Laureus в номинации «Спортсменка года»: первая часть

Кэти Фриман
В 2000 году американская легкоатлетка Мэрион Джонс стала первой обладательницей премии Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсменка года». Позднее ее лишили награды из-за употребления допинга. В 2001 году австралийская легкоатлетка Кэти Фриман стала лауреатом премии. Годом ранее на домашней Олимпиаде она удостоилась чести зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия и завоевала золото в беге на 400 метров.
Дженнифер Каприати
В 2002 году американская теннисистка Дженнифер Каприати получила награду. Годом ранее она выиграла Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Australian Open, а также вышла в полуфинал на US Open и Уимблдоне.
Серена Уильямс
В 2003 году американская теннисистка Серена Уильямс стала лауреатом премии в первый раз. Годом ранее она выиграла «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. Позднее она еще дважды стала обладательницей награды (в 2010 и 2016 годах). Всего на счету легендарной спортсменки 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
Анника Сёренстам
В 2004 году шведская гольфистка Анника Сёренстам получила награду. Годом ранее она одержала шесть побед на соревнованиях мирового тура.
Келли Холмс
В 2005 году британская легкоатлетка Келли Холмс стала обладательницей премии Laureus. Годом ранее она выиграла две золотые награды на Олимпийских играх в Афинах на дистанциях 800 метров и 1500 метров.
Яница Костелич
В 2006 году награду получила хорватская горнолыжница Яница Костелич. Годом ранее она завоевала три золота на чемпионате мира в Бормио.
Елена Исинбаева
В 2007 году двукратная олимпийская чемпионка и многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева стала обладательницей награды. Годом ранее спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, чемпионате мира в помещении и выиграла Кубок мира. Спустя два года Исинбаева вновь стала лауреатом премии.
Жюстин Энен
В 2008 году награду получила бельгийская теннисистка Жюстин Энен. Годом ранее она выиграла два турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» и US Open.
Линдси Вонн
В 2011 году звания «Спортсменка года» удостоилась американская горнолыжница Линдси Вонн. Годом ранее она выиграла золото и бронзу на Олимпийских играх в Ванкувере.