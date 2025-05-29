Глава ВАДА допустил отстранение участников «Игр на стероидах»

«Мне трудно представить ответственных врачей, которые будут вводить стероиды, опасные для здоровья спортсменов, и при этом следить за их состоянием, это абсолютно неэтично, это противоречит правилам, это противоречит врачебным ценностям. Я просто не могу представить ответственных врачей, которые будут это делать», — рассказал Банька ТАСС.
«Мы также призываем антидопинговые организации и другие структуры тестировать спортсменов, которые решат участвовать в этих Играх, проверять их со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, от спортивных федераций поступают сигналы, а некоторые уже объявили о том, что участие в этом турнире закроет им дорогу назад в нормальные международные соревнования. Думаю, что это довольно серьезные последствия, считаю, что это хорошая идея», — добавил глава Всемирного антидопингового агентства.
Первые соревнования Enhanced Games, которые неофициально называют «Олимпиадой на стероидах», пройдут с 21 по 24 мая в Лас-Вегасе. В программу войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка ВАДА.
Автор проекта Enhanced Games доктор Арон Д’Суза утверждает, что Enhanced Games значительно больше отвечают духу честной спортивной борьбы, нежели Олимпийские игры и другие крупнейшие старты. По его мнению, на Олимпиадах более 40% участников употребляют допинг и не попадаются, получая заведомое преимущество над остальными.
«Стероидные Игры» уже получили многомиллионные инвестиции. Один из спонсоров — сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль. А в феврале к проекту присоединился сын президента США Дональд Трамп-младший (в качестве партнера венчурной компании 1789 Capital).