Глава ВАДА допустил отстранение участников «Игр на стероидах»

«Мы также призываем антидопинговые организации и другие структуры тестировать спортсменов, которые решат участвовать в этих Играх, проверять их со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, от спортивных федераций поступают сигналы, а некоторые уже объявили о том, что участие в этом турнире закроет им дорогу назад в нормальные международные соревнования. Думаю, что это довольно серьезные последствия, считаю, что это хорошая идея», — добавил глава Всемирного антидопингового агентства.