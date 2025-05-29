Главе МОК Томасу Баху на голову надели подгузник: видео

Главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в ресторане надели на голову подгузник, сообщает Mash со ссылкой на украинские СМИ. Некоторые СМИ утверждают, что подгузник был использованным.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.
20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост 23 июня. Предполагается, что именно при ней МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.