Главе МОК Томасу Баху на голову надели подгузник: видео

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост 23 июня. Предполагается, что именно при ней МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.