В Минспорте выявили неэффективное расходование бюджетных средств

По результатам проверки финансовой деятельности Минспорта и подведомственного ему Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) был выявлен ряд нарушений, среди которых:
- неэффективное расходование бюджетных средств и наличие коррупционных рисков
- нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок
- необоснованное увеличение субсидии на выполнение госзадания ЦСП
- недобор человеко-дней при организации мероприятий по подготовке сборных
- прохождение комплексного обследования неизвестными лицами
- закупка экипировки для сборных в количестве, превышающем необходимое
- сдача помещений в аренду под субаренду или производство — в нарушение договоров
Из заключения Счетной палаты следует, что Минспорт закупал мебель с наценкой 34,8%, превысил разрешенный объем закупок у единственного поставщика, а также без оснований увеличил субсидию ЦСП на оказание неких государственных услуг на сумму 297,5 млн рублей.
Кроме того, Счетная палата установила несоответствие фактических расходов ЦСП объему выполненных работ более чем на 100 тыс. человеко-дней, из-за чего возврату в государственный бюджет подлежат 763,3 млн рублей.
По мнению аудиторов Счетной палаты, выявленные нарушения могут указывать на признаки коррупционных правонарушений. Соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру.
Полностью с заключением Счетной палаты можно ознакомиться по ссылке.
Министром спорта РФ является Михаил Дегтярев, который в мае 2024 года сменил на этой должности Олега Матыцина. До этого на протяжении четырех лет Дегтярев был губернатором Хабаровского края.