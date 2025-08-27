Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские спортсмены получат божью помощь по контракту

Министерство спорта России подписало соглашение с Русской православной церковью.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр спорта России, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев подписали соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковью (РПЦ) и Минспорта РФ. Патриарх также наградил министра спорта орденом благоверного князя Александра Невского II степени.

«Состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Русской православной церковью и министерством спорта Российской Федерации. Предметом Соглашения является сотрудничество сторон в целях реализации совместных проектов, направленных на утверждение в спортивном сообществе традиционных духовно-нравственных ценностей, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, гармоничное физическое и духовное развитие участников физкультурных и спортивных мероприятий, а также методическое и информационное продвижение ценностей здорового образа жизни», — говорится на сайте РПЦ.

Орден Александра Невского, говорится в сообщении, был вручен министру спорта «во внимание к помощи Церкви». После подписания документа патриарх Кирилл подарил Дегтяреву икону великомученика Георгия Победоносца и свою книгу «Родина. Вера. Победа».

«Мы будем реализовывать это соглашение с огромной любовью и рвением», — отметил министр.