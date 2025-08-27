Российские спортсмены получат божью помощь по контракту

«Состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Русской православной церковью и министерством спорта Российской Федерации. Предметом Соглашения является сотрудничество сторон в целях реализации совместных проектов, направленных на утверждение в спортивном сообществе традиционных духовно-нравственных ценностей, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, гармоничное физическое и духовное развитие участников физкультурных и спортивных мероприятий, а также методическое и информационное продвижение ценностей здорового образа жизни», — говорится на сайте РПЦ.