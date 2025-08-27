Российские спортсмены получат божью помощь по контракту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр спорта России, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев подписали соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковью (РПЦ) и Минспорта РФ. Патриарх также наградил министра спорта орденом благоверного князя Александра Невского II степени.
«Состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Русской православной церковью и министерством спорта Российской Федерации. Предметом Соглашения является сотрудничество сторон в целях реализации совместных проектов, направленных на утверждение в спортивном сообществе традиционных духовно-нравственных ценностей, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, гармоничное физическое и духовное развитие участников физкультурных и спортивных мероприятий, а также методическое и информационное продвижение ценностей здорового образа жизни», — говорится на сайте РПЦ.
Орден Александра Невского, говорится в сообщении, был вручен министру спорта «во внимание к помощи Церкви». После подписания документа патриарх Кирилл подарил Дегтяреву икону великомученика Георгия Победоносца и свою книгу «Родина. Вера. Победа».
«Мы будем реализовывать это соглашение с огромной любовью и рвением», — отметил министр.