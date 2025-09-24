Песков высказался о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде

«Считаю, что выбор должен остаться за спортсменами. Спортсменов нужно всячески сподвигать сохранять все графики подготовки к высшим международным соревнованиям и участвовать в них, отстаивая свои интересы и интересы страны. Если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале, она и будет нашим вкладом.
Мы не согласны с позицией МОК. Двойные стандарты продолжаются, концентрированно продолжаются. Но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и перестать со всем общаться. Это недальновидно и неправильно. Мы должны общаться, должны отстаивать нашу позицию, должны продолжать принимать участие в международных соревнованиях. Наши интересы будут соблюдены», — сказал Песков.
На Олимпийские игры 2024 года в Париже были допущены 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На прошлой неделе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе отобрались двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Ранее на Игры также отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Возможность побороться за олимпийские путевки также получат российские конькобежцы и шорт-трекисты.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.