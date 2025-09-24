Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков высказался о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что спортсмены должны сами решать, выступать ли им на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом он заявил в эфире Радио РБК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что выбор должен остаться за спортсменами. Спортсменов нужно всячески сподвигать сохранять все графики подготовки к высшим международным соревнованиям и участвовать в них, отстаивая свои интересы и интересы страны. Если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале, она и будет нашим вкладом.

Мы не согласны с позицией МОК. Двойные стандарты продолжаются, концентрированно продолжаются. Но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и перестать со всем общаться. Это недальновидно и неправильно. Мы должны общаться, должны отстаивать нашу позицию, должны продолжать принимать участие в международных соревнованиях. Наши интересы будут соблюдены», — сказал Песков.

На Олимпийские игры 2024 года в Париже были допущены 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На прошлой неделе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе отобрались двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Ранее на Игры также отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Возможность побороться за олимпийские путевки также получат российские конькобежцы и шорт-трекисты.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.