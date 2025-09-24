Песков высказался о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде

«Считаю, что выбор должен остаться за спортсменами. Спортсменов нужно всячески сподвигать сохранять все графики подготовки к высшим международным соревнованиям и участвовать в них, отстаивая свои интересы и интересы страны. Если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале, она и будет нашим вкладом.



Мы не согласны с позицией МОК. Двойные стандарты продолжаются, концентрированно продолжаются. Но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и перестать со всем общаться. Это недальновидно и неправильно. Мы должны общаться, должны отстаивать нашу позицию, должны продолжать принимать участие в международных соревнованиях. Наши интересы будут соблюдены», — сказал Песков.