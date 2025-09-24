Дегтярев назвал возможное число россиян на Олимпиаде-2026

«К отборам были допущены 11 спортсменов. Двое фигуристов уже выиграли квалификацию, в конькобежном спорте пять спортсменов, четыре шорт‑трекиста. Также уже отобрался у нас парень по ски‑альпинизму. Итого 12. В ближайшие дни мы поймем, что с лыжами. МОК на нашей стороне, он давит очень сильно на Всемирную лыжную федерацию, чтобы россиян допустили. Давит и на биатлонистов. Но биатлонисты вообще отмороженные — просто встали в позу и нас никаким образом не допускают. А вот в лыжной федерации надежда есть. И, конечно, радуют фигуристы», — сказал Дегтярев.