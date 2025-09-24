Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев назвал возможное число россиян на Олимпиаде-2026

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался по поводу возможного состава российской сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

«К отборам были допущены 11 спортсменов. Двое фигуристов уже выиграли квалификацию, в конькобежном спорте пять спортсменов, четыре шорт‑трекиста. Также уже отобрался у нас парень по ски‑альпинизму. Итого 12. В ближайшие дни мы поймем, что с лыжами. МОК на нашей стороне, он давит очень сильно на Всемирную лыжную федерацию, чтобы россиян допустили. Давит и на биатлонистов. Но биатлонисты вообще отмороженные — просто встали в позу и нас никаким образом не допускают. А вот в лыжной федерации надежда есть. И, конечно, радуют фигуристы», — сказал Дегтярев.

На прошлой неделе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе отобрались двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Ранее на Игры также отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.

На Олимпийские игры 2024 года в Париже были допущены 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.