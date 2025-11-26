Ричмонд
Олимпийский огонь для Игр 2026 года зажгли в Греции: видео

Из-за непогоды в Древней Олимпии заранее зажгли олимпийский огонь.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня в преддверии Зимних олимпийских Игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Церемония прошла на территории Археологического музея в присутствии руководителей Олимпийского движения и представителей Греции. Факел был зажжен от огня, полученного от солнечных лучей во время прошедшей в понедельник генеральной репетиции. Отмечается, что резервный огонь использовали и перед Олимпиадой-2024 в Париже.

Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Мэри Мина. Она передала огонь первому факелоносцу — бронзовому призеру Олимпийских игр 2024 года по академической гребле Петросу Гайдацису, дав старт эстафете олимпийского огня. В этом году после короткого маршрута по Греции пламя отправится в 63-дневную эстафету по Италии, преодолев 12 000 километров и посетив все 110 провинций страны. Завершится путь 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Ранее МОК разрешил россиянам выступить на Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже — в нейтральном статусе, при условии прохождения квалификации и допуска от специальной комиссии.

К отбору на Олимпиаду россияне в ограниченном количестве были допущены в фигурном катании и конькобежных видах, санном спорте, ски-альпинизме. Решение о допуске российских спортсменов также принял апелляционный трибунал федерации бобслея и скелетона (IBSF), вопрос допуска россиян в лыжных видах решит Спортивный арбитражный суд до 10 декабря.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше