Олимпийский огонь для Игр 2026 года зажгли в Греции: видео

В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня в преддверии Зимних олимпийских Игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония прошла на территории Археологического музея в присутствии руководителей Олимпийского движения и представителей Греции. Факел был зажжен от огня, полученного от солнечных лучей во время прошедшей в понедельник генеральной репетиции. Отмечается, что резервный огонь использовали и перед Олимпиадой-2024 в Париже.
Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Мэри Мина. Она передала огонь первому факелоносцу — бронзовому призеру Олимпийских игр 2024 года по академической гребле Петросу Гайдацису, дав старт эстафете олимпийского огня. В этом году после короткого маршрута по Греции пламя отправится в 63-дневную эстафету по Италии, преодолев 12 000 километров и посетив все 110 провинций страны. Завершится путь 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Ранее МОК разрешил россиянам выступить на Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже — в нейтральном статусе, при условии прохождения квалификации и допуска от специальной комиссии.
К отбору на Олимпиаду россияне в ограниченном количестве были допущены в фигурном катании и конькобежных видах, санном спорте, ски-альпинизме. Решение о допуске российских спортсменов также принял апелляционный трибунал федерации бобслея и скелетона (IBSF), вопрос допуска россиян в лыжных видах решит Спортивный арбитражный суд до 10 декабря.