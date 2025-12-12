Дегтярев спрогнозировал восстановление ОКР в МОК в 2026 году

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на марафоне «Первые. Навыки для жизни», спрогнозировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит ОКР в правах в марте 2026 года.
«Я ожидаю, ближе к марту нас должны восстановить, уже после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — передает слова Дегтярева РИА Новости.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Текущие ограничения означают, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией.
Накануне исполком МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси, разрешив им выступать под национальной символикой.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил работу по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.
«Ковентри — молодец! Дегтярев — молодец! Каждый день мы видим позитивные новости про допуск наших спортсменов. Нужно аккуратно на законных основаниях возвращаться в международное спортивное сообщество», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».