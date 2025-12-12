Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев спрогнозировал восстановление ОКР в МОК в 2026 году

Министр спорта России считает, что МОК вернет организации полноправное членство в марте следующего года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на марафоне «Первые. Навыки для жизни», спрогнозировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит ОКР в правах в марте 2026 года.

«Я ожидаю, ближе к марту нас должны восстановить, уже после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — передает слова Дегтярева РИА Новости.

Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Текущие ограничения означают, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией.

Накануне исполком МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси, разрешив им выступать под национальной символикой.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил работу по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

«Ковентри — молодец! Дегтярев — молодец! Каждый день мы видим позитивные новости про допуск наших спортсменов. Нужно аккуратно на законных основаниях возвращаться в международное спортивное сообщество», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше