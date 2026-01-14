Франция ввела досмотр багажа олимпийцев на предмет допинга

Одним из положений законопроекта является введение контроля багажа участников Олимпиады на наличие запрещенных веществ. В рамках этой меры сотрудники Французского агентства по борьбе с допингом смогут проводить визуальный осмотр багажа олимпийцев, а с их согласия — производить более тщательный досмотр. При этом эти меры могут применяться только в аэропортах, на вокзалах и на дорогах общего пользования.