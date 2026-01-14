Франция ввела досмотр багажа олимпийцев на предмет допинга

Одним из положений законопроекта является введение контроля багажа участников Олимпиады на наличие запрещенных веществ. В рамках этой меры сотрудники Французского агентства по борьбе с допингом смогут проводить визуальный осмотр багажа олимпийцев, а с их согласия — производить более тщательный досмотр. При этом эти меры могут применяться только в аэропортах, на вокзалах и на дорогах общего пользования.
Ранее сообщалось, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) хочет ввести аналогичные меры на Олимпийских играх 2026 года. Представители ITA ведут переговоры с Министерством юстиции и таможенной службой Италии.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. Российские спортсмены получили допуск до квалификационных соревнований в нейтральном статусе от федераций ски-альпинизма (ISMF), конькобежного спорта (ISU), санного спорта (FIL), лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), бобслея и скелетона (IBSF).
На данный момент приглашения на Олимпиаду-2026 получили пять российских спортсменов: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, шорт-трекеристы Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.