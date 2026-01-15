Дегтярев: МОК вынесет решение по статусу ОКР после Олимпиады

«Статус участников от России пока нейтральный, потому что Олимпийский комитет России не восстановлен. Это большая юридическая работа, и в ближайшие месяцы мы ожидаем положительное решение МОК. Я думаю, что это в любом случае будет после Олимпиады, которая стартует в начале февраля. Там обычно все руководящие органы собираются. Пока загадывать не будем, потому что все-таки решение от нас уже не зависит. Мы юридически все сделали», — цитирует Дегтярева РБК.
В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.