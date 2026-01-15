Дегтярев: МОК вынесет решение по статусу ОКР после Олимпиады

«Статус участников от России пока нейтральный, потому что Олимпийский комитет России не восстановлен. Это большая юридическая работа, и в ближайшие месяцы мы ожидаем положительное решение МОК. Я думаю, что это в любом случае будет после Олимпиады, которая стартует в начале февраля. Там обычно все руководящие органы собираются. Пока загадывать не будем, потому что все-таки решение от нас уже не зависит. Мы юридически все сделали», — цитирует Дегтярева РБК.