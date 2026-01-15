Ричмонд
Дегтярев: МОК вынесет решение по статусу ОКР после Олимпиады

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что МОК вынесет решение по статусу ОКР в ближайшие месяцы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Статус участников от России пока нейтральный, потому что Олимпийский комитет России не восстановлен. Это большая юридическая работа, и в ближайшие месяцы мы ожидаем положительное решение МОК. Я думаю, что это в любом случае будет после Олимпиады, которая стартует в начале февраля. Там обычно все руководящие органы собираются. Пока загадывать не будем, потому что все-таки решение от нас уже не зависит. Мы юридически все сделали», — цитирует Дегтярева РБК.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше