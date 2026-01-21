В IIHF раскрыли, когда МОК планирует вернуть Россию

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) прорабатывает вариант с полноценным возвращением России у летним Олимпийским играм — 2028. Об этом сообщает The Athletic.
Тардиф также упомянул, что первыми на мировую арену могут быть возвращены юниорские национальные команды России и Белоруссии.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 февраля по 22 февраля. 19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним решение по участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников АделиюПетросян и Петра Гуменника.
Международная федерация хоккея приняла решение по отстранению россиян от 3частия в международных соревнованиях в феврале 2022 года, когда начался открытый военный конфликт между Россией и Украиной. ИИХФ также лишила Россию права на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В 2023-м и 2025-м организация продляла отстранение россиян, поэтому сборная не сыграла на чемпионате мира — 2025 и пропустила несколько молодежных чемпионатов мира.