В IIHF раскрыли, когда МОК планирует вернуть Россию

Международная федерация хоккея приняла решение по отстранению россиян от 3частия в международных соревнованиях в феврале 2022 года, когда начался открытый военный конфликт между Россией и Украиной. ИИХФ также лишила Россию права на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В 2023-м и 2025-м организация продляла отстранение россиян, поэтому сборная не сыграла на чемпионате мира — 2025 и пропустила несколько молодежных чемпионатов мира.