Бывшего вице-президента ОКР объявили в международный розыск

Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмеду Билалову заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. По информации ТАСС, бывший российский чиновник объявлен в международный розыск.
«Предъявлено заочно обвинение в отношении Билалова Ахмеда Гаджиевича,
Билалов до февраля 2013 года возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа» и занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России, его брат Магомед Билалов был заместителем председателя правления компании «Красная Поляна». При этом реальным собственником последней федеральные чиновники называли его старшего брата Ахмеда Билалова. «Красная поляна» до лета 2012 года являлась подрядчиком при строительстве ряда олимпийских объектов в Сочи, в том числе комплекса трамплинов «Русские горки». Из-за отставания от графика и более чем четырехкратного превышения запланированной стоимости строительства объектов Ахмед Билалов был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны посетившего стройку в 2013 году президента РФ Владимира Путина. Впоследствии завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.
В 2013 году против братьев Билаловых уже было возбуждено уголовное дело. Им заочно предъявили обвинения по ч.1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. В 2016 году были слухи о прекращении дела, но МВД опровергло их, сообщив, что Билаловы объявлены в розыск. Ахмед Билалов был переобъявлен в международный розыск, следствие просит Творской суд Москвы арестовать Билалова сроком на два месяца с момента задержания или с момента экстрадиции на территорию России.