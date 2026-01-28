Бывшего вице-президента ОКР объявили в международный розыск

Билалов до февраля 2013 года возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа» и занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России, его брат Магомед Билалов был заместителем председателя правления компании «Красная Поляна». При этом реальным собственником последней федеральные чиновники называли его старшего брата Ахмеда Билалова. «Красная поляна» до лета 2012 года являлась подрядчиком при строительстве ряда олимпийских объектов в Сочи, в том числе комплекса трамплинов «Русские горки». Из-за отставания от графика и более чем четырехкратного превышения запланированной стоимости строительства объектов Ахмед Билалов был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны посетившего стройку в 2013 году президента РФ Владимира Путина. Впоследствии завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.