МОК завершил 2025 год с убытком почти в 40 млн долларов

Выручка организации от продажи маркетинговых и иных прав, а также прочих источников дохода составила около 650 млн долларов, еще 291,8 млн долларов МОК получил в виде финансовых поступлений.
Расходы на проведение Олимпийских игр, специальные проекты, программу «Олимпийская солидарность», распределение средств между национальными олимпийскими комитетами, оргкомитетами и международными федерациями составили 768,3 млн долларов. Еще 213 млн долларов ушли на операционные расходы.
Глава финансового комитета МОК Нг Сер Мианг отметил, что в финансовой отчетности не учтены доходы от контрактов на телеправа на трансляцию Олимпийских игр, поскольку соревнования проходят в четные годы.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.