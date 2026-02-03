Ричмонд
МОК завершил 2025 год с убытком почти в 40 млн долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) завершил минувший финансовый год с убытком в размере 39 млн 569 тыс. долларов. Об этом было объявлено на сессии МОК в Милане.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Выручка организации от продажи маркетинговых и иных прав, а также прочих источников дохода составила около 650 млн долларов, еще 291,8 млн долларов МОК получил в виде финансовых поступлений.

Расходы на проведение Олимпийских игр, специальные проекты, программу «Олимпийская солидарность», распределение средств между национальными олимпийскими комитетами, оргкомитетами и международными федерациями составили 768,3 млн долларов. Еще 213 млн долларов ушли на операционные расходы.

Глава финансового комитета МОК Нг Сер Мианг отметил, что в финансовой отчетности не учтены доходы от контрактов на телеправа на трансляцию Олимпийских игр, поскольку соревнования проходят в четные годы.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
