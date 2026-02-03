Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колобков: МОК восстановит ОКР в правах после Олимпийских игр

Олимпийский комитет России (ОКР) должен быть восстановлен в правах после Олимпийских игр‑2026 в Италии. Об этом заявил бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

3 февраля министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что на 2026 год главная задача организации — восстановить статус ОКР и выступить как полноценная сборная на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

— На ваш взгляд, это осуществимо? Пойдут ли на встречу международные организации?

— Не вижу причин, почему ОКР до сих пор еще не восстановлен в правах. Думаю, что он достаточно быстро будет восстановлен. Скорее всего, Международный олимпийский комитет решил не обострять ситуацию, в том числе и политическую, до Олимпийских игр. А после Олимпиады‑2026 процесс восстановления пройдет очень быстро, — передает слова Колобкова «Матч ТВ».

МОК в 2023 году отстранил ОКР в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее Дегтярев заявил, что МОК получил новую редакцию устава ОКР, который соответствует Олимпийской хартии.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Павел Колобков — олимпийский чемпион 2000 года в фехтовании на шпагах. Также в его активе 5 олимпийских медалей другого достоинства, 6 золотых медалей на чемпионатах мира и две золотые — на чемпионатах Европы. С октября 2016 года по январь 2020-го Колобков занимал пост министра спорта РФ.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше