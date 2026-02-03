Колобков: МОК восстановит ОКР в правах после Олимпийских игр

— Не вижу причин, почему ОКР до сих пор еще не восстановлен в правах. Думаю, что он достаточно быстро будет восстановлен. Скорее всего, Международный олимпийский комитет решил не обострять ситуацию, в том числе и политическую, до Олимпийских игр. А после Олимпиады‑2026 процесс восстановления пройдет очень быстро, — передает слова Колобкова «Матч ТВ».