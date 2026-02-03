Колобков: МОК восстановит ОКР в правах после Олимпийских игр

3 февраля министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что на 2026 год главная задача организации — восстановить статус ОКР и выступить как полноценная сборная на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.
— На ваш взгляд, это осуществимо? Пойдут ли на встречу международные организации?
— Не вижу причин, почему ОКР до сих пор еще не восстановлен в правах. Думаю, что он достаточно быстро будет восстановлен. Скорее всего, Международный олимпийский комитет решил не обострять ситуацию, в том числе и политическую, до Олимпийских игр. А после Олимпиады‑2026 процесс восстановления пройдет очень быстро, — передает слова Колобкова «Матч ТВ».
МОК в 2023 году отстранил ОКР в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее Дегтярев заявил, что МОК получил новую редакцию устава ОКР, который соответствует Олимпийской хартии.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
Павел Колобков — олимпийский чемпион 2000 года в фехтовании на шпагах. Также в его активе 5 олимпийских медалей другого достоинства, 6 золотых медалей на чемпионатах мира и две золотые — на чемпионатах Европы. С октября 2016 года по январь 2020-го Колобков занимал пост министра спорта РФ.