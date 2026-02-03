Ричмонд
Российские спортсмены сдали тест на допинг перед стартом ОИ-2026

Все 13 спортсменов из России прошли допинг-тестирование.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Все спортсмены из России, которые примут участие в Олимпийских играх в Италии, прошли допинг-тестирование. Об этом сообщил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен в ходе сессии МОК.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Беларуси были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», — приводит слова Антенена «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов.

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Отметим, что во время сессии МОК перед Олимпиадой были показаны кадры с Олимпиады-2014 в Сочи. На кадрах были запечатлены яркие моменты предыдущих зимних олимпиад, в том числе и Игры 2014 года.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
