Министр спорта Дегтярев назвал главу МОК очень крепкой женщиной

«Международные организации перестали реагировать на выпады украинцев? Это связано в том числе с очень взвешенной политической позицией нового президента МОК Кирсти Ковентри. Ей тяжело, она работает под огромным давлением. Это прекрасная женщина, олимпийская чемпионка, моя бывшая коллега, министр спорта Зимбабве. Она провозгласила курс на снижение политизации спорта и по нему идет. Ей тяжело, она под атакой, ее со всех сторон… Но она женщина очень такая, крепкая. И вот это все следствие ее политики», — сказал Дегтярев в эфире «Центрального канала».