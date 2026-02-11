Министр спорта Дегтярев назвал главу МОК очень крепкой женщиной

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал президента МОК Кирсти Ковентри очень крепкой женщиной.
«Международные организации перестали реагировать на выпады украинцев? Это связано в том числе с очень взвешенной политической позицией нового президента МОК Кирсти Ковентри. Ей тяжело, она работает под огромным давлением. Это прекрасная женщина, олимпийская чемпионка, моя бывшая коллега, министр спорта Зимбабве. Она провозгласила курс на снижение политизации спорта и по нему идет. Ей тяжело, она под атакой, ее со всех сторон… Но она женщина очень такая, крепкая. И вот это все следствие ее политики», — сказал Дегтярев в эфире «Центрального канала».
«Юридическую базу мы создали, устав исправили полностью, и он соответствует олимпийской хартии. Как только Кирсти Ковентри заступила на пост президента, она передала наше досье в юридическую комиссию МОК. Мы знаем, что они подтвердили, что юридически препятствий нет, организация соответствует всем нормам. По моим ощущениям, это может быть апрель-май, когда исполком посмотрит наше досье. Решение может быть одно-единственное — восстановление», — добавил глава ОКР и министр спорта РФ Дегтярев.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации.
В марте 2025 года Кирсти Ковентри была избрана 11-м президентом МОК, придя на смену немцу Томасу Баху. Экс-спортсменка из Зимбабве заручилась большинством голосов среди 109 членов Международного олимпийского комитета. На дистанции 200 метров на спине Кирсти Ковентри становилась олимпийской чемпионкой в Афинах-2004 и Пекине-2008. Впоследствии занимала пост министра спорта Зимбабве и возглавляла комиссию спортсменов МОК.